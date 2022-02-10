New York'ta kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırıldı
ABD'nin New York eyaletinde, COVID-19 önlemleri kapsamında kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırıldı.
New York'ta kapalı alanlarda maske takılması zorunluluğu kaldırıldı. Kamuya açık alanlarda ise maske takma zorunluluğu devam edecek.
Eyalette hastaneler, bakımevleri, hapishaneler, okullar, kreşler, barınaklar, toplu ulaşım araçları, metro istasyonları, havalimanları ve uçaklarda maske takma zorunluluğu uyguulaması sürecek.
New Jersey, California, Connecticut, Delaware ve Oregon da maske takma zorunluluğunu kaldırma kararı alan eyaletler arasında yer alıyor.
Massachusetts eyaleti ise okullarda maske zorunluğunu şubat sonunda kaldıracak.