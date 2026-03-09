New York’ta Mamdani’nin konutuna bombalı saldırı girişimi: Gözaltına alınan şüphelilerden biri Türk kökenli çıktı

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani’nin resmi konutu olan Gracie Mansion önünde düzenlenen protestolar sırasında yaşanan bombalı saldırı girişimi güvenlik güçlerini alarma geçirdi.

Olayla bağlantılı olarak gözaltına alınan şüphelilerden Emir Balat’ın Türk kökenli olduğu belirlendi. EYP’li saldırı girişiminde bulunduğu iddia edilen Balat’ın kimliğine ilişkin bazı detaylar da ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Pennsylvania eyaletinin Langhorne bölgesinde yaşayan 18 yaşındaki Balat’ın ailesi Türkiye’den ABD’ye göç etti. Ailenin 2017 yılında ABD vatandaşlığı aldığı öğrenildi.

Lise güreş takımında yer almış

İnternet üzerinde yapılan araştırmalarda Balat’ın Langhorne’daki Neshaminy Lisesi’nde eğitim gördüğü ve okulun güreş takımında yer aldığı bilgisine ulaşıldı.

Ayrıca Balat’ın yerel çevrimiçi satış platformlarında döşeme malzemeleri sattığı ve küçük çaplı tamirat işleri yaptığına dair bazı kayıtların bulunduğu ifade edildi.

Diğer şüpheli Afgan kökenli

Olay kapsamında gözaltına alınan bir diğer kişinin ise 19 yaşındaki Ibrahim Kayumi olduğu bildirildi. Kayumi’nin ailesinin Afganistan kökenli olduğu ve ebeveynlerinin yıllar önce ABD vatandaşlığına geçtiği kaydedildi.

Şüphelilerin geçmişte Türkiye’ye seyahat ettikleri de bilgiler arasında yer aldı.

Ne olmuştu?

New York Polis Departmanı (NYPD), 7 Mart’ta Belediye Başkanı Mamdani’nin konutu önünde düzenlenen karşıt protestolar sırasında el yapımı patlayıcı (EYP) kullanılmaya çalışıldığı iddiasıyla iki kişiyi gözaltına almıştı.