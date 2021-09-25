New York’ta öğretmenlere aşı zorunluluğu durduruldu

ABD’nin New York kentinde 27 Eylül Pazartesi'den itibaren tüm okullardaki öğretmen ve çalışanlara uygulayacağı aşı kararı, federal yargıcın engeline takıldı.

ABD 2. Bölge Temyiz Mahkemesi Yargıcı, söz konusu kararın yürürlüğünü durdurarak, bu konu hakkında 3 yargıcın daha fikrinin alınması gerektiğini açıkladı.

ABD'de New York kenti, öğretmenlerin ve okul çalışanlarının yüzde 82'sinin aşılı olduğunu belirterek, tüm öğretmen ve okul çalışanlarına görevlerini sürdürmeleri için aşı zorunluluğu getirmişti.

Öğretmen sendikaları, bu kararın 1 milyondan fazla öğrencisi bulunan kentte 10 bin öğretmeni etkileyeceğini belirterek söz konusu kararın yürürlüğünü durdurma çağrısı yapmış ve konuyu yargıya taşımıştı.