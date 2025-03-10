New York'taki orman yangınlarına ilişkin soruşturma başlatıldı

ABD'nin New York eyaletindeki Long Island bölgesinde çıkan 4 orman yangını sebebiyle "acil durum" ilan edilmesinin ardından soruşturma başlatıldı.

"Kesin bir sonuca varmak şu an için erken"

CNN'e göre, Suffolk County Polis Komiseri Kevin Catalina, yangınların yaklaşık 242 hektarlık bir alanı etkilediğini belirterek, yangınların nedenini araştırdıklarını ifade etti. Kundaklama ihtimali üzerinde durulduğunu söyleyen Catalina, ancak yangınların sebebi hakkında kesin bir sonuca varmanın şu an için erken olduğunu vurguladı.

Sadece iki bina zarar gördü

Yerel yetkililer, yangınlar sırasında iki itfaiyecinin hafif yaralandığını, ancak herhangi bir ölüm ya da ağır yaralanma olmadığını bildirdi. Yangınlar sonucunda sadece iki bina zarar gördü. New York Valisi Kathy Hochul, Long Island bölgesindeki bu yangınlar nedeniyle dün "acil durum" ilan ettiklerini açıklamıştı.