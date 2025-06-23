New York'tan olası İran misillemesine karşı güvenlik alarmı

ABD'nin İran'daki nükleer tesislere düzenlediği saldırının ardından, İran'ın misilleme ihtimaline karşı New York kentinde güvenlik tedbirleri artırıldı.

Teyakkuz durumuna geçildi

NBC News'ün aktardığına göre, New York Belediye Başkanı Eric Adams, kentte olası risklere karşı "teyakkuz durumuna" geçildiğini açıkladı. Adams, Yahudi ve İran kökenli toplulukların yoğun bulunduğu bölgelerin yanı sıra Times Meydanı gibi kalabalık alanlarda güvenlik önlemlerinin sıkılaştırıldığını belirtti.

"Her ihtimale karşı bilinçli hareket edilmeli"

Şu anda New York'a yönelik doğrudan bir tehdit olmadığını vurgulayan Adams, her ihtimale karşı "bilinçli" hareket edilmesi gerektiğini ifade etti.

Siber saldırılara karşı hazırlık yapıldı

Belediye Başkanı ayrıca, ABD merkezli dijital altyapılara yönelik olası İran bağlantılı siber saldırılara karşı da hazırlık yapıldığını kaydetti.

Hatırlanacağı üzere, ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Fordo, Natanz ve İsfahan'daki nükleer tesislerine hava saldırısı düzenlediklerini açıklamış ve bu noktaların “tamamen yok edildiğini” öne sürmüştü.