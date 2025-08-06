Newsweek'ten dikkat çeken 'KAAN' yazısı: Yakında ABD'ye rakip olabilir

ABD’nin köklü yayınlarından haftalık Newsweek dergisi, Türkiye’nin ürettiği KAAN savaş uçağını sayfalarına taşıdı.

Dergi, “KAAN’ın kendini daha ulaşılabilir alternatif olarak konumlandırarak yakında Güney ülkelerine silah satışında ABD üretimi F-35’lere alternatif” olabileceğini yazdı.

Türkiye’nin Temmuz ayında Endonezya’yla yaptığı 48 uçaklık anlaşmaya dikkat çeken Newsweek, KAAN’ın gelişmekte olan ülkelerin ilgisini çektiğini aktardı.

Savunma sanayiinde kendine yeterlilik

Türkiye’nin yerli üretim 5. nesil hayalet savaş uçağının savunma teknolojilerinde kendi kendine yeterliliğe doğru önemli bir eksenin parçası olduğunu Newseek, bu gelişmenin neden önemli olduğunu ise şöyle aktardı:

- Geçmişte Batı askeri teknolojisiyle silahlanan Türkiye artık uzun süredir ABD, Rusya, Avrupa güçleri ve Çin’in domine ettiği alanda zemin kazanmaya başladı.

- Türkiye’nin silah endüstrisi, Ukrayna tarafından Rusya’ya karşı kullanılan Bayraktar TB2 drone’unun ilk başarısının ardından ilgi görmeye başladı.

Kaan hakkında bilinmesi gerekenler

Dergi, KAAN’ın Türkiye’nin yaşlanan F-16 filosunu ikame etme niyetiyle devlet sahipliğindeki Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirildiğini ve komşuları için de düşük maliyetli bir alternatif olarak konumlandırıldığını yazdı.

TUSAŞ yöneticilerine göre; KAAN’ın Lockheed Martin tarafından üretilen F-35’lerden daha uygun fiyatlı olması bekleniyor.

Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemlerini satın alası üzerine 2019’da F-35 programından çıkarılmasının, Ankara’nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yönetiminde stratejik özerkliğe kayışında bir dönem noktasını olduğunu yazan Newsweek, “Ayrışma öncesi Türk firmaları 900’ü aşkın F-35 parçası üretmiş, gizlilik ve havacılık teknolojisinde önemli deneyim kazanmıştı” ifadesini kullandı.

KAAN’la ilk ilgilenen Mısır oldu

2024’teki ilk testle birlikte KAAN’a ilginin arttığını yazan dergi, Mısır’ın jet programına ilk katılan ülke olacağına yönelik basında çıkan ve iki ülke tarafından da resmi açıklamalarla teyit edilmeyen haberlere atıf yaptı.

Türkiye'nin Endonezya'ya tedarik anlaşması ilk olarak Haziran ayında Erdoğan tarafından açıklanmıştı.

Erdoğan, silahlı kuvvetlerinde NATO teçhizatı kullanma geçmişi olan Cakarta ile yapılan anlaşmanın "yerli ve milli savunma sanayimizin ilerlemesini ve başarılarını gösterdiğini" söyledi.

Newsweek, ABD'nin Körfez'deki müttefiklerinin de KAAN'a ilgili gösterdiğini anımsatırken, "Washington'ın İsrail'in askeri üstünlüğünü korumak için bölgeye gelişmiş sistemler transfer etme konusunda isteksiğiz olduğunu" aktardı.