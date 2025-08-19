Nexstar’dan 6.2 milyar dolarlık Tegna hamlesi

ABD’nin en büyük yerel yayın grubu Nexstar, Tegna ile imzaladığı anlaşmayla 265 TV istasyonuna ulaşacak

Anlaşma kapsamında Nexstar, Tegna’nın tüm hisselerini hisse başına 22 dolar ödeyerek satın alacak. İşleme Tegna’nın net borcu ve tahmini masraflar da dahil edilirken, fiyat Tegna’nın son 30 günlük ortalama hisse değerine göre yüzde 31’lik bir prim anlamına geliyor.

Tegna hisseleri pazartesi gününü 20,18 dolardan kapatmıştı. Şirketin yönetim kurulu anlaşmayı oybirliğiyle onayladı.

Birleşmenin tamamlanmasıyla Nexstar, 210 televizyon pazarının 132’sinde toplam 265 yerel TV istasyonuna sahip olacak. Bu ölçek, yerel yayıncılık sektöründe bugüne kadar görülmemiş bir konsolidasyon hamlesi olarak değerlendiriliyor.

Söz konusu satın alma, regülasyon açısından da kritik bir sınav niteliğinde. Biden yönetimi daha önce konsolidasyon karşıtı tavrını net biçimde ortaya koymuş, Federal İletişim Komisyonu (FCC) 2023 yılında Tegna’nın Standard General ile gerçekleştirmek istediği 5,4 milyar dolarlık birleşmeyi engellemişti.