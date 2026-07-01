Nicolas Cage'in 150 milyon dolarını eriten karar: Herkes güvenli sanıyordu

Hollywood'un en çok kazanan yıldızlarından Nicolas Cage'in 150 milyon dolarlık serveti erirken, Oscar ödüllü oyuncunun mali çöküşünün arkasındaki karar ortaya çıktı.

Kaleler, özel adalar, egzotik hayvanlar ve milyonlarca dolarlık koleksiyon parçalarıyla gündeme gelen Oscar ödüllü oyuncu, mali çöküşünün aşırı gayrimenkul yatırımı sonrası yaşandığını açıkladı.

Gayrimenkul yatırımları ve 2008 finans krizi

Cage'e göre, emlak piyasasının yükseliş döneminde hızla büyüttüğü portföyü, 2008 küresel finans krizinin ardından ciddi değer kaybetmiş, piyasa çökerken mülklerin değeri gerileyip satışlar zorlaşsa da bakım, vergi ve finansman giderleri devam etmişti. Cage de iflas başvurusunda bulunmak yerine borçlarını kapatmayı tercih ederek bu süreçte yaklaşık 6 milyon dolarlık ödeme yaptı.

Bir dönem Avrupa'daki şatolar, özel adalar ve ABD genelindeki lüks konutlardan oluşan geniş bir portföye sahip olan oyuncunun mülkleri arasında Kaliforniya'da milyonlarca dolarlık sahil evleri, Rhode Island'da büyük bir malikane ve Las Vegas'ta lüks konutlar bulunuyordu. Ancak emlak piyasasındaki sert düşüş, bu varlıkların hızla nakite çevrilmesini zorlaştırdı. Üstelik emlak vergileri, bakım giderleri, sigorta masrafları ve personel maliyetleri de devam etti.

Kamuoyunda uzun yıllar boyunca Cage'in mali çöküşünün nedeni 276 bin dolar ödediği dinozor kafatası gibi ilginç koleksiyonlar olarak görülse de analistlere göre, Cage'in hikayesi yüksek gelirli yatırımcıların bile tek bir varlık sınıfına aşırı yoğunlaşmasının ciddi risklerle yol açabileceğini gösteriyor.

Öte yandan Cage, son yıllarda çok sayıda projede yer alarak borçlarını çalışarak kapattığını ifade etti.