Nicolas Maduro'nun eşi Cilia Flores kimdir?

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun eşi Cilia Flores, yalnızca “first lady” sıfatıyla değil, ülke siyasetinde karar alma süreçlerine doğrudan etki eden güçlü bir aktör olarak öne çıkıyor.

1956 yılında Venezuela’da doğan Cilia Flores, hukuk eğitiminin ardından aktif siyasete atıldı. Özellikle Hugo Chávez döneminde yükselen Flores, Bolivarcı hareketin sadık ve etkili isimleri arasında yer aldı.

Meclis başkanlığı yapan ilk kadın

Flores, 2006-2011 yılları arasında Venezuela Ulusal Meclisi Başkanlığı görevini üstlendi. Bu görevle birlikte ülke tarihinde meclis başkanlığı yapan ilk kadın oldu. Görev süresi boyunca iktidar yanlısı yasaların Meclis’ten geçirilmesinde kilit rol oynadı.

“First lady” değil, “first combatant”

Maduro’nun devlet başkanı seçilmesinin ardından Flores, kendisini geleneksel “first lady” tanımıyla değil, “first combatant” (İlk Savaşçı) ifadesiyle tanımladı. Bu söylem, onun sembolik değil, aktif ve mücadeleci bir siyasi figür olduğunu vurguladı.

Söz sahibi isimler arasında

2017’de kurulan Ulusal Kurucu Meclis’te yer alan Flores, anayasal yeniden yapılanma sürecinde etkili oldu. Aynı zamanda iktidardaki Birleşik Sosyalist Parti (PSUV) içinde de uzun yıllardır söz sahibi isimler arasında bulunuyor.

Cilia Flores, ABD tarafından Maduro yönetimiyle birlikte yaptırım listesine alındı. Washington, Flores’i demokrasiye zarar veren uygulamaların parçası olmakla suçluyor. Ayrıca ailesine yönelik uyuşturucu kaçakçılığı davaları, uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

Perde arkasındaki en güçlü isim

Siyasi kulislerde Flores, Maduro’nun en yakın danışmanı ve en sert savunucularından biri olarak tanımlanıyor. Muhalefete göre ise iktidarın “perde arkasındaki en güçlü isimlerinden” biri konumunda.