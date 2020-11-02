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Nidec, Sırbistan'da elektrikli araçlar için motor fabrikası kuracak

Japonya menşeli Nidec'in Sırbistan'da elektrikli araç motoru fabrikası kuracağı duyuruldu.

Nidec, Sırbistan'da elektrikli araçlar için motor fabrikası kuracak
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Nikkei gazetesinin haberine göre Japonya merkezli Nidec Corp, Sırbistan'da 1,9 milyar dolar yatırım ile elektrikli araçlar için motor fabrikası kuracak.

Nidec'in kurucusu Shigenobu Nagamori yaptığı açıklamada, enerji tasarruflu elektrikli motor teknolojisinde yüzde 35 pazar payına sahip olmak istediklerini belirtti.

Nikkei'nin haberine göre, Sırbistan'da kurulacak fabrika 2023 yılında açılacak ve yılda 200-300 bin arasında motor üretecek.

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