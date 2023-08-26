Nijer'den üç büyükelçiye 'Ülkeyi terk et' talimatı

Nijer'de 26 Temmuz'da başa gelen askeri yönetim, Fransa ile imzalanan 5 askeri işbirliği anlaşmasının iptal edildiğini duyurmuştu.

Nijer Dışişleri Bakanlığı tarafından Fransa Dışişleri Bakanlığı'na gönderilen belgede, Fransa'nın Niamey Büyükelçisi Slyvain Itte'nin agremanının iptal edilmesine karar verildiği kaydedildi.

Belgede, Büyükelçi Itte'nin 48 saat içinde ülkeden ayrılması istendi.

Nijeryalı ve Alman elçi çağırıldı ama gitmedi

Nijer'den Almanya'ya gönderilen belgede ise Almanya'nın Niamey Büyükelçisi Oliver Schnakenberg'in bakanlığa çağrıldığı ancak büyükelçinin bu davete icabet etmediği belirtildi.

Bu gerekçeyle Büyükelçi Schnakenberg'in agremanının iptal edildiği bildirilen belgede, Schnakenberg'in de 48 saat içinde ülkeden ayrılması istendi.

Nijer, Nijerya'nın Niamey Büyükelçisi Mohamed Usman'ın da davet edildiği halde bakanlığa gitmediğini açıkladı. Usman'ın da ülkeyi terk etmesi istendi.

Askeri müdahaleyi desteklemişlerdi

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) dönem başkanlığını da yürüten Nijerya, askerleri yönetimden uzaklaştırmak için Nijer'e askeri müdahale planını destekleyen ülkelerinde başında geliyordu.

Fransa ve Almanya da 26 Temmuz'da başa geçen askeri yönetimi tanımadıklarını belirterek, ECOWAS'ın müdahale planına açıktan destek vermişti.