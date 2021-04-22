Nijerya, 2,7 milyar dolarlık dış kredi alacak

Nijerya, Dünya Bankası ve Brezilya'dan 2,7 milyar dolarlık dış kredi alacak. Nijerya Senatosu'ndan yapılan açıklamada, koronavirüs salgınının ekonomiye olumsuz etkisi nedeniyle borç alınmasına karar verildiği kaydedildi.

Buna göre, Nijerya'nın Dünya Bankasından 1,5 milyar dolar ve Brezilya'dan da 995 milyon euro(1,2 milyar dolar) dış kredi alacak.

Nijerya, Dünya Bankasından alacağı krediyi, ülkenin 36 eyaleti için mali destek ve salgının gıda güvenliği dahil geçim kaynakları üzerindeki etkisini dengelemek ve ekonomik toparlanmayı teşvik etmek için kullanacak. Brezilya'dan alınacak borç ile de ülkenin tarım sektörü desteklenecek.