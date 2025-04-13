Nijerya Devlet Başkanı Tinubu, ABD'nin Afrika Danışmanı Boulous ile görüştü

Nijerya Devlet Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Tinubu, ABD Başkanı Donald J. Trump yönetiminin Afrika Kıdemli Danışmanı Boulos ile Fransa'nın başkenti Paris'te görüştü.

Görüşmede, Nijerya, Afrika ve ABD arasında karşılıklı saygı, refah ve bölgesel istikrara dayalı stratejik ekonomik ve güvenlik ortaklığının geliştirilmesi ele alındı.

Tinubu ve Boulos, özellikle Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin doğusunda ve Sahel bölgesinde barışın sağlanmasına yönelik somut destek alanlarını ve bölgesel güvenliğe dair ortak perspektiflerini paylaştı.

Boulos, Trump'ın Nijerya ile doğrudan ilişkilerin derinleştirilmesine büyük önem verdiğini ve ABD'nin Afrika ile ilişkilerinde Nijerya'yı kilit bir ortak olarak gördüğünü belirtti.

ABD'nin Nijerya ve Afrika'daki yatırımlarını artırmayı hedeflediğini kaydeden Boulos, ABD'nin enerji ve altyapı gelişimini desteklemeyi ve ticaret ile istihdam yaratma çabalarını uyumlu hale getirmeyi hedeflediğini ifade etti.

Tinubu ise ABD ile şeffaflık, fırsat eşitliği, karşılıklı saygı ve Afrika'nın küresel ekonomideki konumunu güçlendirecek somut sonuçlara dayalı verimli ortaklıklar kurmaya hazır olduklarını ifade etti.