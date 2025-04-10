Nijerya, ham petrol ürünlerini kendi para birimiyle satmaya devam edecek

Maliye Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, hükümetin ham petrol ve rafine petrol ürünlerinin naira ile satılmasını öngören uygulamanın ulusal bir politika olarak devam edeceği duyuruldu.

Açıklamada, söz konusu politikanın Federal Yürütme Konseyi (FEC) tarafından onaylanan uzun vadeli stratejik bir direktif olduğu ve geçici bir önlem niteliği taşımadığı vurgulandı.

Ham petrol ve rafine ürün satışlarının naira ile satılmasının ülkenin ekonomik egemenliğini güçlendirmeyi, yerel rafineri kapasitesini artırmayı amaçladığı aktarılan açıklamada, "Ham petrol ve rafine ürün satışlarında naira ile ticaret girişimi, sürdürülebilir yerel rafinajı desteklemek, enerji güvenliğini güçlendirmek ve iç petrol piyasasında dövize bağımlılığı azaltmak amacıyla geliştirilen temel bir politika direktifidir." denildi.

37 milyar varillik petrol rezervi

Nijerya'nın tespit edilmiş petrol rezervleri, yaklaşık 37 milyar varil ve dünyadaki rezervlerin yüzde 3,1'ini oluşturuyor.

Ham petrol üretiminde dünyanın ilk 15 ülkesi arasında bulunan Nijerya, dünyada en fazla petrol rezervine sahip 8. ülke.

Nijerya, petrol ihracatı bakımından da 6. sırada yer alıyor.