Nijerya'da 10 yılda 1,8 milyar dolarlık petrol çalındı

200'den fazla yasa dışı petrol rafinerisinin faaliyet gösterdiği Nijerya'da tespit edilmiş petrol rezervi, yaklaşık olarak 37 milyar varile eşit. Bu rakamlarla ülke, tüm dünyadaki petrol rezervlerinin yüzde 3,1'ini elinde tutuyor. Bu kadar petrol zenginliğinden bahsedilince, 1,8 milyar dolar değerinde petrol ürününün çalınması da söz konusu olabiliyor.

Ham petrol üretiminde dünyanın ilk 15 ülkesi arasında bulunan Nijerya, dünyada en fazla petrol rezervine sahip 8'inci ülke ve petrol ihracatı bakımından da 6'ncı sırada geliyor. Petrol yataklarının bulunduğu Delta bölgesinde, silahlı grupların petrol alanlarındaki sabotajları, bölgedeki çatışmalar ve adam kaçırma gibi olaylar yaşanıyor.