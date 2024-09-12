Nijerya'da 30 yılın en büyük sel felaketi! 1 milyon kişi etkilendi

30 yıldan beri yaşanan en büyük sel nedeniyle yerinden edilenlere ziyarette bulunan Zulum, "Sel suları şehrin üçte birini kapladı ve bir milyondan fazla insanı etkiledi. Bu, çok yıkıcı bir durum" dedi.

Zulum, hükümetin acil durumlara müdahale etmek için sağlık ekibi oluşturmayı planladığını, şu anda da selden etkilenen ailelere yiyecek ve para yardımı yapıldığını dile getirdi.