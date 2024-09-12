Nijerya'da 30 yılın en büyük sel felaketi! 1 milyon kişi etkilendi
Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Maidguri kentindeki şiddetli sellerden bir milyon kişinin etkilendiği bildirildi. Borno Eyaleti Valisi Babagana Zulum, Maiduguri'yi vuran son 30 yılın en kötü sel felaketinin ardından hükümet tarafından yapılan ön değerlendirmeye göre 100 binden fazla kişinin de yerinden edildiğini belirtti.
AA
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30 yıldan beri yaşanan en büyük sel nedeniyle yerinden edilenlere ziyarette bulunan Zulum, "Sel suları şehrin üçte birini kapladı ve bir milyondan fazla insanı etkiledi. Bu, çok yıkıcı bir durum" dedi.
Zulum, hükümetin acil durumlara müdahale etmek için sağlık ekibi oluşturmayı planladığını, şu anda da selden etkilenen ailelere yiyecek ve para yardımı yapıldığını dile getirdi.