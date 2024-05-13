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Nijerya'da elektrik zammı protesto edildi

Nijerya'da işçi sendikaları, elektriğe zam yapacaklarını açıklayan hükümete karşı protesto gösterileri düzenledi.

AA
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Nijerya Elektrik Düzenleme Komisyonu'nun (NERC) elektrik tarifelerinde artış olacağı açıklamasına tepki olarak Nijerya İşçi Konfederasyonu'nun (NLC), ülke çapında protesto çağrısı yapmasının ardından Nijerya'nın Abuja kentinde elektrik tarifelerindeki artışı protesto etmek için yürüyüş düzenlendi. Protestocular, elektrik zamları karşıtı pankartlar taşıyarak, hükümet aleyhine sloganlar attı.