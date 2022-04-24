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Nijerya'da petrol rafinerisi faciasında 109 kişi öldü

Nijerya'nın Rivers eyaletindeki petrol rafinerisinde meydana gelen patlamada 109 kişi öldü.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Ülkede yasa dışı faaliyet gösteren bir petrol rafinerisinde patlama yaşanmış, en az 100 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Nijerya Ulusal Acil Durum Yönetim Ajansı tarafından yapılan açıklamada, patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 109 olduğu duyuruldu.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammadu Buhari, Nijerya'nın güneyinde meydana gelen olayı ulusal bir felaket olarak nitelendirdi. Buhari, kurbanların ailelerine başsağlığı dileyerek, patlamadan sorumlu olanların yakalanıp adalete teslim edilmesi gerektiğini belirtti.

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