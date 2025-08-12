Nijerya’dan Türk İş dünyasına yatırım daveti: İş kuran, 3 milyar insana gümrüksüz mal satabilir
DEİK Türkiye-Nijerya İş Konseyinin Karşı Kanat Başkanı Oye, Çin’in Afrika’dan gelen ürünlere gümrük vergisi uygulamadığını söyledi. Oye, “Nijerya’da iş kuran bir şirket 1,4 milyar Afrikalıyla gümrüksüz ticaret yapabiliyor. Ayrıca Çin’e gümrüksüz ticaret ile birlikte 3 milyar insana gümrüksüz ürün gönderilebiliyor” dedi.
Afrika kıtasının en kalabalık ülkesi Nijerya’dan Türk iş insanlarına yatırım daveti geldi.
Türkiye’nin 2024 sonu itibarıyla Nijerya’ya ihracatı 683,7 milyon dolarla bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,1 yükseldi. Bu yılın ocak-temmuz döneminde Türkiye’nin Nijerya’ya gerçekleştirdiği ihracat ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,4 artışla 298,4 milyon dolara çıktı.
Bu dönemde en fazla ihracat yapan sektörlerde 57,8 milyon dolarlık ihracatla hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri başı çekerken, kimyevi maddeler ve mamullerinin ihracatı 46 milyon dolar, elektrik ve elektronik sektörünün ihracatı ise 43,4 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Tarım 1 trilyon dolara ulaşacak
DEİK Türkiye-Nijerya İş Konseyi’nin Karşı Kanadı Nijerya-Türkiye İş Konseyi Başkanı Dele Kelvin Oye, karşılıklı ticaretin iyi ilerlemesinde saygı ve samimiyetin önemli rol oynadığını, Nijeryalıların Türklerle çalışırken kendini rahat hissettiğini belirtti. Dele Kelvin Oye, Nijerya’nın 230 milyonu aşkın nüfusunun hızla arttığına ve bu nüfusun çoğunun 30 yaşın altında olduğuna dikkati çekti.
Ülkede neredeyse her sektörde potansiyel bulunduğunu vurgulayan Oye, “Tarım en büyük fırsat alanı. Afrika Kalkınma Bankasına göre, 2030’a kadar Afrika tarım pazarının büyüklüğü 1 trilyon dolara ulaşacak. Bugün Afrika’da tarıma yatırım yapmayanlar, yarın bu pazardan pay alamayacak” diye konuştu. Oye, tarım dışındaki alanlarda da fırsatlar bulunduğunu anlatarak, şöyle devam etti:
“Sağlık, mühendislik, petrol ve doğal gaz, madencilik… Yatırım için tüm kapılar açık. Nijerya’da katı madenler sektöründe işlenmemiş ürün ihracatına izin verilmemesi, işleme tesisleri açısından büyük fırsat sunuyor. Ulaşım, lojistik, soğuk zincir, turizm gibi alanlara da yatırım yapılabilir.”
“Destek olmaya hazırız”
Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Anlaşması’nın ve Çin’in Afrika’dan gelen ürünlere gümrük vergisi uygulamamasının getirdiği avantajlara değinen Oye, “Çin Afrika’dan gelen tüm ürünleri gümrüksüz hale getirdi. Çin’e gönderilen ürünlerde talebi karşılamak neredeyse imkansız. Ayrıca, Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Anlaşması sayesinde, Nijerya’da iş kuran bir şirket 1,4 milyar Afrikalıyla gümrüksüz ticaret yapabiliyor. Yani Nijerya’da bir fabrikanız olduğunda, (Çin’e gümrüksüz ticaret ile birlikte) 3 milyar insana gümrüksüz ürün gönderebilirsiniz” ifadelerini kullandı.
Dele Kelvin Oye, Nijerya’da yabancı yatırımcılara tanınan avantajlara ve İş Konseyi’nin verdiği hizmetlere işaret ederek, sözlerini şöyle tamamladı:
“Nijerya’da büyük ölçekli endüstriyel madencilik dışında tüm sektörlerde tam mülkiyet, sermaye ve kar serbestliği var. Ayrıca, her yatırımı destekleyecek büyük bir nüfusumuz var. İş Konseyi Başkanı olarak öncelikli görevim, Türkiye’den Nijerya’ya, hatta Afrika’ya gelmek isteyen şirketlerin işini kolaylaştırmak. Bunun için doğru bilgiler veriyor, ihtiyaç olursa potansiyel ortaklarla tanıştırıyor, devletle ilgili süreçlerde yol gösteriyorum. Kamu ve özel sektördeki deneyimimi ve bağlantılarımı kullanarak, Nijerya’da iş yapmak isteyen Türk şirketlerine destek olmaya hazırım. Gerekli incelemeleri sizin için yapar, potansiyel ortaklar hakkında dürüstçe bilgi veririm.”