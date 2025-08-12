Nijerya’dan Türk İş dünyasına yatırım daveti: İş kuran, 3 milyar insana gümrüksüz mal satabilir  

Afrika kıtasının en ka­labalık ülkesi Nijer­ya’dan Türk iş insan­larına yatırım daveti geldi.

Türkiye’nin 2024 sonu iti­barıyla Nijerya’ya ihracatı 683,7 milyon dolarla bir ön­ceki yılın aynı dönemine gö­re yüzde 9,1 yükseldi. Bu yı­lın ocak-temmuz döneminde Türkiye’nin Nijerya’ya ger­çekleştirdiği ihracat ise ge­çen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,4 artışla 298,4 mil­yon dolara çıktı.

Bu dönemde en fazla ih­racat yapan sektörlerde 57,8 milyon dolarlık ihracatla hububat, bakliyat, yağlı to­humlar ve mamulleri başı çekerken, kimyevi madde­ler ve mamullerinin ihracatı 46 milyon dolar, elektrik ve elektronik sektörünün ihra­catı ise 43,4 milyon dolar ola­rak gerçekleşti.

Tarım 1 trilyon dolara ulaşacak

DEİK Türkiye-Nijerya İş Konseyi’nin Karşı Kanadı Nijerya-Türkiye İş Konse­yi Başkanı Dele Kelvin Oye, karşılıklı ticaretin iyi iler­lemesinde saygı ve samimi­yetin önemli rol oynadığını, Nijeryalıların Türklerle çalı­şırken kendini rahat hissetti­ğini belirtti. Dele Kelvin Oye, Nijerya’nın 230 milyonu aş­kın nüfusunun hızla arttığı­na ve bu nüfusun çoğunun 30 yaşın altında olduğuna dik­kati çekti.

Ülkede neredeyse her sek­törde potansiyel bulunduğu­nu vurgulayan Oye, “Tarım en büyük fırsat alanı. Afrika Kalkınma Bankasına göre, 2030’a kadar Afrika tarım pa­zarının büyüklüğü 1 trilyon dolara ulaşacak. Bugün Afri­ka’da tarıma yatırım yapma­yanlar, yarın bu pazardan pay alamayacak” diye konuştu. Oye, tarım dışındaki alanlar­da da fırsatlar bulunduğunu anlatarak, şöyle devam etti:

“Sağlık, mühendislik, pet­rol ve doğal gaz, madencilik… Yatırım için tüm kapılar açık. Nijerya’da katı madenler sek­töründe işlenmemiş ürün ih­racatına izin verilmemesi, iş­leme tesisleri açısından bü­yük fırsat sunuyor. Ulaşım, lojistik, soğuk zincir, turizm gibi alanlara da yatırım yapı­labilir.”

“Destek olmaya hazırız”

Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Anlaşması’nın ve Çin’in Afrika’dan gelen ürün­lere gümrük vergisi uygula­mamasının getirdiği avan­tajlara değinen Oye, “Çin Af­rika’dan gelen tüm ürünleri gümrüksüz hale getirdi. Çin’e gönderilen ürünlerde tale­bi karşılamak neredeyse im­kansız. Ayrıca, Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Anlaşması sayesinde, Nijerya’da iş ku­ran bir şirket 1,4 milyar Afri­kalıyla gümrüksüz ticaret ya­pabiliyor. Yani Nijerya’da bir fabrikanız olduğunda, (Çin’e gümrüksüz ticaret ile birlik­te) 3 milyar insana gümrük­süz ürün gönderebilirsiniz” ifadelerini kullandı.

Dele Kelvin Oye, Nijerya’da yabancı yatırımcılara tanı­nan avantajlara ve İş Konse­yi’nin verdiği hizmetlere işa­ret ederek, sözlerini şöyle ta­mamladı:

“Nijerya’da büyük ölçekli endüstriyel madencilik dışın­da tüm sektörlerde tam mül­kiyet, sermaye ve kar serbest­liği var. Ayrıca, her yatırımı destekleyecek büyük bir nü­fusumuz var. İş Konseyi Baş­kanı olarak öncelikli görevim, Türkiye’den Nijerya’ya, hat­ta Afrika’ya gelmek isteyen şirketlerin işini kolaylaştır­mak. Bunun için doğru bilgi­ler veriyor, ihtiyaç olursa po­tansiyel ortaklarla tanıştırı­yor, devletle ilgili süreçlerde yol gösteriyorum. Kamu ve özel sektördeki deneyimi­mi ve bağlantılarımı kullana­rak, Nijerya’da iş yapmak is­teyen Türk şirketlerine des­tek olmaya hazırım. Gerekli incelemeleri sizin için yapar, potansiyel ortaklar hakkında dürüstçe bilgi veririm.”