Nijerya’dan Türk İş dünyasına yatırım daveti: İş kuran, 3 milyar insana gümrüksüz mal satabilir  

DEİK Türkiye-Nijerya İş Konseyinin Karşı Kanat Başkanı Oye, Çin’in Afrika’dan gelen ürünlere gümrük vergisi uygulamadığını söyledi. Oye, “Nijerya’da iş kuran bir şirket 1,4 milyar Afrikalıyla gümrüksüz ticaret yapabiliyor. Ayrıca Çin’e gümrüksüz ticaret ile birlikte 3 milyar insana gümrüksüz ürün gönderilebiliyor” dedi.

Afrika kıtasının en ka­labalık ülkesi Nijer­ya’dan Türk iş insan­larına yatırım daveti geldi.

Türkiye’nin 2024 sonu iti­barıyla Nijerya’ya ihracatı 683,7 milyon dolarla bir ön­ceki yılın aynı dönemine gö­re yüzde 9,1 yükseldi. Bu yı­lın ocak-temmuz döneminde Türkiye’nin Nijerya’ya ger­çekleştirdiği ihracat ise ge­çen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,4 artışla 298,4 mil­yon dolara çıktı.

Bu dönemde en fazla ih­racat yapan sektörlerde 57,8 milyon dolarlık ihracatla hububat, bakliyat, yağlı to­humlar ve mamulleri başı çekerken, kimyevi madde­ler ve mamullerinin ihracatı 46 milyon dolar, elektrik ve elektronik sektörünün ihra­catı ise 43,4 milyon dolar ola­rak gerçekleşti.

Tarım 1 trilyon dolara ulaşacak

DEİK Türkiye-Nijerya İş Konseyi’nin Karşı Kanadı Nijerya-Türkiye İş Konse­yi Başkanı Dele Kelvin Oye, karşılıklı ticaretin iyi iler­lemesinde saygı ve samimi­yetin önemli rol oynadığını, Nijeryalıların Türklerle çalı­şırken kendini rahat hissetti­ğini belirtti. Dele Kelvin Oye, Nijerya’nın 230 milyonu aş­kın nüfusunun hızla arttığı­na ve bu nüfusun çoğunun 30 yaşın altında olduğuna dik­kati çekti.

Ülkede neredeyse her sek­törde potansiyel bulunduğu­nu vurgulayan Oye, “Tarım en büyük fırsat alanı. Afrika Kalkınma Bankasına göre, 2030’a kadar Afrika tarım pa­zarının büyüklüğü 1 trilyon dolara ulaşacak. Bugün Afri­ka’da tarıma yatırım yapma­yanlar, yarın bu pazardan pay alamayacak” diye konuştu. Oye, tarım dışındaki alanlar­da da fırsatlar bulunduğunu anlatarak, şöyle devam etti:

“Sağlık, mühendislik, pet­rol ve doğal gaz, madencilik… Yatırım için tüm kapılar açık. Nijerya’da katı madenler sek­töründe işlenmemiş ürün ih­racatına izin verilmemesi, iş­leme tesisleri açısından bü­yük fırsat sunuyor. Ulaşım, lojistik, soğuk zincir, turizm gibi alanlara da yatırım yapı­labilir.”

“Destek olmaya hazırız”

Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Anlaşması’nın ve Çin’in Afrika’dan gelen ürün­lere gümrük vergisi uygula­mamasının getirdiği avan­tajlara değinen Oye, “Çin Af­rika’dan gelen tüm ürünleri gümrüksüz hale getirdi. Çin’e gönderilen ürünlerde tale­bi karşılamak neredeyse im­kansız. Ayrıca, Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Anlaşması sayesinde, Nijerya’da iş ku­ran bir şirket 1,4 milyar Afri­kalıyla gümrüksüz ticaret ya­pabiliyor. Yani Nijerya’da bir fabrikanız olduğunda, (Çin’e gümrüksüz ticaret ile birlik­te) 3 milyar insana gümrük­süz ürün gönderebilirsiniz” ifadelerini kullandı.

Dele Kelvin Oye, Nijerya’da yabancı yatırımcılara tanı­nan avantajlara ve İş Konse­yi’nin verdiği hizmetlere işa­ret ederek, sözlerini şöyle ta­mamladı:

“Nijerya’da büyük ölçekli endüstriyel madencilik dışın­da tüm sektörlerde tam mül­kiyet, sermaye ve kar serbest­liği var. Ayrıca, her yatırımı destekleyecek büyük bir nü­fusumuz var. İş Konseyi Baş­kanı olarak öncelikli görevim, Türkiye’den Nijerya’ya, hat­ta Afrika’ya gelmek isteyen şirketlerin işini kolaylaştır­mak. Bunun için doğru bilgi­ler veriyor, ihtiyaç olursa po­tansiyel ortaklarla tanıştırı­yor, devletle ilgili süreçlerde yol gösteriyorum. Kamu ve özel sektördeki deneyimi­mi ve bağlantılarımı kullana­rak, Nijerya’da iş yapmak is­teyen Türk şirketlerine des­tek olmaya hazırım. Gerekli incelemeleri sizin için yapar, potansiyel ortaklar hakkında dürüstçe bilgi veririm.”

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL