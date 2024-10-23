Nijerya'nın siber suç kaynaklı zararı: 500 milyon dolar

Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonu (EFCC) Başkanı Ola Olukoyede, başkent Abuja'da düzenlenen Ulusal Siber Güvenlik Zirvesi'ne katıldı. Olukoyede, burada yaptığı açıklamada, siber suçların dünya genelinde arttığını vurguladı.

Nijerya'nın bir yıl içinde siber suçlar nedeniyle 500 milyon dolardan fazla para kaybettiğini belirten Olukoyede, bu suç dalgasının kontrol altına alınmaması durumunda ciddi bir tehlike oluşturabileceği uyarısında bulundu.