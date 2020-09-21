Nikola CEO'su açığa satış suçlamaları sebebiyle görevden ayrıldı

21 Eylül 2020

ABD'li elektrikli kamyon üreticisi Nikola'nın kurucusu ve CEO'su olan Trevor Milton yatırımcılar ve üreticileri açığa satış ile yanılttığı suçlamaları üzerine CEO pozisyonundan ayrıldı.

Milton görevinden ayrılışını şu açıklamayla duyurdu, "Odak benim değil şirket üzerinde olmalı. Bu nedenle benim için oldukça zor bir karar olan CEO'luktan ayrılığımı yönetim kuruluna açıkladım."

Nikola Yönetim Kurulu'nun kararı ile Milton'un yerini General Motors eski Başkan Yardımcısı Stephen Girsky aldı.

Milton'un açıklaması ardından Nikola hisseleri yüzde 34 değer kaybetti.

Hinderburg research, eylül ayı başında Nikola'nın yatırımcıları teknoloji konusunda yanıltarak şirket hisselerini değerinin altında işlem görmesine neden olmakla suçlamıştı.

Hindenburg'dan yapılan açıklamada, Milton'un büyük otomobil üreticileriyle ortaklık kurmak için özel teknolojiye sahip olduğu konusunda yanlış beyanlarda bulunduğunu gösterecek kadar kanıt topladığı belirtilmişti.

Nikola suçlamaları reddederek Hinderburg'u mahkemeye vermekle tehdit etmişti.

General Motors, Hinderburg'un raporu yayımlanamadan iki gün önce Nikola hisselerinin yüzde 11'ini yaklaşık 2 milyar dolara satın aldığını ve elektrikli kamyon üretimi için partnerlik üzerinde anlaşıldığını açıklamıştı.

Nikola, aylar boyunca "yenilikçi" bataryası hakkında açıklamalar yapmasına rağmen, California merkezli Romeo Power Technology firmasının ürettiği bataryaları kullanıyor.

ABD Sermaye Piyasası Kurulu'nun Nikola'yı Hinderburg'un suçlamalarını değerlendirmek için incelemeye aldığı geçtiğimiz hafta basında yer almıştı.

Diğer yandan ABD Adalet Bakanlığı da Nikola'yı incelemeye aldığını duyurdu.