Nissan'ın Ariya lansmanına çip engeli
Nissan'ın Ariya modelinin satışı koronavirüs ve çip tedariğinde yaşanan sorunlar nedeniyle ertelendi.
Reuters
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Nissan'ın Ariya model elektrikli SUV aracının lansmanı koronavirüs salgını ve küresel çip tedariğinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle ertelendi.
Geçtiğimiz sene Nissan, Ariya serisi SUV'lerin 2021 ortasından itibaren Japonya'da satışa sunulacağını açıklamıştı.
Şirketin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Asako Hoshino sadece Japonya'da piyasaya sürülecek bu modelin satışlarının 'bu kış' başlayacak şekilde ertelendiğini açıkladı.