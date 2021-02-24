Nissan'ın eski CEO'sunun kaçırılması davasında karar

Nissan'ın eski Üst Yöneticisi Lübnan asıllı Carlos Ghosn'un, ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan Lübnan'a İstanbul üzerinden kaçmasına ilişkin davada, bir şirket yöneticisi ve 2 pilota "göçmen kaçakçılığı" suçundan ayrı ayrı 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

Bakırköy 17. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar kargo firmasının ticaret müdürü Okan Kösemen ile pilotlar Noyan Pasin, Özgü Bilge Bayram, Bahri Kutlu Sömek ve Serhat Kahvecioğlu ile avukatları katıldı.

Özel kargo firmasının genel müdürü müşteki Can Şaşmaz'ın avukatı da duruşmada hazır bulundu.

Şirket yöneticisi sanık Okan Kösemen, bilinçli olarak hiçbir şey yapmadığını anlatarak, "Yıllardır bu sektörün içindeyim. Böyle bir şeye karışmam büyük şanssızlık. Beraatimi istiyorum." dedi.

Sanıklardan pilot Bahri Kutlu Sömek, kaptanlık görevini yaptığını ifade ederek, "Yine görevlendirilsem yine aynı uçuşu yaparım. Hiçbir şekilde menfaat temin etme durumum yoktur. Bir menfaatim olsaydı aylardır çalışabilmek için yurt dışı çıkış yasağımın kaldırılmasını istemezdim. Ben emekli maaşım ve annemin kartı ile geçiniyorum. Bu suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum" diye konuştu.

Pilot olan sanıklardan Noyan Pasin, şirketi tarafından kendisine verilen görevi yerine getirdiğini belirterek, eski Nissan Üst Yöneticisi Lübnan asıllı Carlos Ghosn'un Japonya'da ve İstanbul'daki tüm kontrollerden geçtiğini öne sürdü.

Maddi menfaat elde etmediğini savunan Pasin, göçmen kaçakçılığı suçunun yasal unsurlarının oluşmadığını savunarak beraat talebinde bulundu.

Pilot olan diğer sanıklar Serhat Kahvecioğlu ve Özgü Bilge Bayram da beraatlerini istedi.

Duruşmada son sözleri sorulan tüm sanıklar beraat talebinde bulundu.

Dosyayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanıklardan şirket yöneticisi Okan Kösemen, pilotlar Noyan Pasin ve Bahri Kutlu Sömek'i yabancı uyruklu Carlos Ghosn'u yasa dışı bir şekilde Japonya'dan Türkiye'ye getirmek suretiyle üzerlerine atılı "göçmen kaçakçılığı" suçunu işledikleri sabit olduğundan ayrı ayrı 4 yıl 2 ay hapisle cezalandırdı.

Mahkeme bu iki sanığa ayrıca 31 bin 240'ar lira adli para cezası verilmesini kararlaştırdı.

Sanıklar Serhat Kahvecioğlu, Özgü Bilge Bayram'ın "göçmen kaçakçılığı" suçunun yasal unsurları oluşmadığından beraatlerine karar veren mahkeme, hostes sanık Nesrin Altunalan'a yönelik "suçu bildirmeme" suçunun yasal unsurları oluşmadığından beraatine hükmetti.

Mahkeme, hostes olan diğer sanık Serpil Kurnaz Kuyumcu'nun da "suçu bildirmeme" suçundan ön ödeme yapması nedeniyle hakkındaki bu davanın düşmesine karar verdi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, açık kimlik bilgileri tespit edilemeyen Nicolas Mezsaroz'un, Japonya'da yargılanan ve evinde gözetim altında olan Carlos Ghosn'un ülkesi Lübnan'a kaçırılması amacıyla açık kimlik bilgileri tespit edilemeyen ABD vatandaşı olan şüpheliler Micheal Taylor ve George Antoine Zayek'i ayarladığı, uçaklar konusunda ise özel havacılık firmasının ticaret müdürü olan ve aralarında ticari ilişki de bulunan Okan Kösemen ile anlaştığı belirtilmişti.

İddianamede, sanık Okan Kösemen'in Osaka-İstanbul uçuşunu gerçekleştirmek üzere TC-TSR kuyruk numaralı uçağı, İstanbul-Beyrut uçuşu için ise TC-RZA kuyruk numaralı uçağı ayarladığı ifade edilerek, TC-TSR kuyruk numaralı uçak pilotları Noyan Pasin ve Bahri Kutlu Sömek ile TC-RZA kuyruk numaralı uçak pilotları Özgü Bilge Bayram ve Serhat Kahvecioğlu'nu konuya ilişkin bilgilendirdiği kaydedilmişti.

TC-TSR kuyruk numaralı uçağın 28 Aralık 2019'da Dubai'de bulunduğu, şüpheliler Micheal Taylor ve ve George Antonine Zayek'in 56-54-99 santimetre ebadında, içerisinde kolon ses sistemi bulunan ve 56-70-122 santimetre ebadında içi boş olan 2 müzik kutusuyla uçağa bindikleri, ertesi gün Osaka Havalimanına indikleri anlatılan iddianamede, uçuş personelinin de aynı gün saat 20.30 sıralarında İstanbul uçuşunu gerçekleştirmek için Osaka Havalimanı'na geldiği, şüpheliler Taylor ve Zayek'in saat 22.15 sıralarında uçağa bindiği, rahat nefes alması amacıyla yaklaşık 70 hava deliği açılan büyük müzik kutusuna Carlos Ghosn'u koydukları aktarılmıştı.

Carlos Ghosn'un bulunduğu büyük kutunun kabin bölümüne alındığı uçağın 30 Aralık'ta saat 05.21'de Atatürk Havalimanı'na indiği ve Beyrut'a gidecek uçağın yakınına yanaştığı belirtilen iddianamede, Ghosn'un bindiği TC-RZA kuyruk numaralı uçağın da Beyrut'a gittiği anlatılmıştı.

İddianamede, sanıklar kargo firmasının ticaret müdürü Okan Kösemen ile pilotlar Bahri Kutlu Sömek, Noyan Pasin, Özgü Bilge Bayram ve Serhat Kahvecioğlu hakkında "iştirak halinde göçmen kaçakçılığı" suçundan 3 yıldan sekizer yıla, hostesler Nesrin Altunalan ve Serpil Kurnaz Kuyumcu hakkında ise "suçu bildirmeme" suçundan birer yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Davada, Ghosn'un kaçırılması karşılığında Okan Kösemen'e henüz tespit edilemeyen miktarda ödeme yapan Nicolas Mezsaroz, Micheal Taylor ve George Antoine Zayek'in dosyaları ise açık kimlik bilgileri tespit edilemediğinden ayrılmıştı.