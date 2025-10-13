Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahipleri belli oldu

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, 2025 yılı Nobel Ekonomi Ödülü’nün sahiplerini açıkladı.

Akademi, ödülün “inovasyon odaklı ekonomik büyümeyi açıklamış olmaları” nedeniyle Joel Mokyr, Philippe Aghion ve Peter Howitt’e verildiğini duyurdu.

Açıklamaya göre, ödülün yarısı “Teknolojik ilerleme yoluyla sürdürülebilir büyümenin ön koşullarını belirlemiş olması” dolayısıyla Mokyr’e verilirken, diğer yarısı “Yaratıcı yıkım yoluyla sürdürülebilir büyüme teorisini geliştiren” Aghion ve Howitt arasında paylaştırıldı.

