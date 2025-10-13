Google Haberler

Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahipleri belli oldu

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, 2025 yılı Nobel Ekonomi Ödülü’nün sahiplerini açıkladı. Akademi, ödülün “inovasyon odaklı ekonomik büyümeyi açıklamaları” nedeniyle Joel Mokyr, Philippe Aghion ve Peter Howitt’e verildiğini duyurdu.

Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahipleri belli oldu

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, 2025 yılı Nobel Ekonomi Ödülü’nün sahiplerini açıkladı.

Akademi, ödülün “inovasyon odaklı ekonomik büyümeyi açıklamış olmaları” nedeniyle Joel Mokyr, Philippe Aghion ve Peter Howitt’e verildiğini duyurdu.

Açıklamaya göre, ödülün yarısı “Teknolojik ilerleme yoluyla sürdürülebilir büyümenin ön koşullarını belirlemiş olması” dolayısıyla Mokyr’e verilirken, diğer yarısı “Yaratıcı yıkım yoluyla sürdürülebilir büyüme teorisini geliştiren” Aghion ve Howitt arasında paylaştırıldı.

Ayrıntılar geliyor...

Nobel ödülü verilmeden önce bilgi mi sızdırıldı mı? Machado'ya verilen Nobel ödülü için "bahis soruşturması" yapılıyorNobel ödülü verilmeden önce bilgi mi sızdırıldı mı? Machado'ya verilen Nobel ödülü için "bahis soruşturması" yapılıyorDünya
Kaynak: ForInvest
Çok Okunanlar