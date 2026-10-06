Nobel Fizik Ödülü'nün sahibi belli oldu
2026 Nobel Fizik Ödülü, IceCube Nötrino Gözlemevi'ne yaptığı katkılar ve astrofiziksel kökenli yüksek enerjili nötrinoların keşfi nedeniyle Belçika asıllı Amerikalı fizikçi Francis Halzen'e verildi. Halzen, 12 milyon İsveç Kronu para ödülünün de sahibi oldu.
İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, 2026 Nobel Fizik Ödülü'nün sahibini açıkladı. Ödüle, Belçika asıllı Amerikalı parçacık fizikçisi Francis Halzen layık görüldü.
Akademi, Halzen'in IceCube Nötrino Gözlemevi'ne yaptığı belirleyici katkılar ve astrofiziksel kökenli yüksek enerjili nötrinoların keşfi nedeniyle ödüllendirildiğini duyurdu.
Halzen'e Nobel Fizik Ödülü kapsamında 12 milyon İsveç Kronu tutarında para ödülü verilecek.
Nobel Ödülleri 1901'den bu yana veriliyor
İsveçli mucit ve girişimci Alfred Nobel'in vasiyeti doğrultusunda oluşturulan Nobel Ödülleri, ilk kez 1901 yılında verildi.
Fizik, kimya, tıp, edebiyat ve barış alanlarında verilen ödüllere daha sonra İsveç Merkez Bankası tarafından ekonomi alanındaki ödül de eklendi.
Fizik dalında geçmiş yıllarda Albert Einstein, Marie Curie, Pierre Curie, Max Planck ve Niels Bohr gibi bilim insanları Nobel Ödülü'ne layık görüldü.