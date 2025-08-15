Nobel ödüllü dünyaca ünlü ekonomistlerden Gazze için açık mektup

ABD ve Avrupa’nın önde gelen üniversitelerinden 23 ekonomi profesörü, İsrail hükümetine Gazze konusunda çağrı yapan bir mektup kaleme aldı. İmzacıların arasında Nobel ödüllü ekonomistler Daron Acemoğlu, Angus Deaton, Peter Diamond, Esther Duflo, Claudia Goldin, Eric Maskin, Roger Myerson, Edmund Phelps, Christopher Pissarides ve Joseph Stiglitz gibi isimler yer aldı.

Mektupta, “Gazze’de yaygınlaşan açlık ve İsrail hükümetinin sivilleri sözde bir ‘insani şehir’de toplama planı konusunda acil endişelerimizi dile getirmek için yazıyoruz” ifadelerine yer verildi.

Ekonomistler, Gazze’deki açlığı derinleştiren her türlü politikanın derhal durdurulmasını talep ederken, yeterli gıda ve tıbbi yardımın yeniden sağlanmasını, Gazzeli siviller için kamp kurma planlarından kesin olarak vazgeçilmesini ve nüfusu sınırlamaya yönelik tüm önerilerin iptal edilmesini istedi. İsrail’in insan hakları ile uluslararası hukuka bağlılığını teyit eden resmi bir bildiri yayımlaması gerektiği vurgulandı.

Mektupta ayrıca, İsrail hükümetinden insani durumu iyileştirecek, esirleri geri getirecek ve çatışmayı sona erdirecek bir ateşkes anlaşmasının iyi niyetle sürdürülmesi talep edildi. Bu adımların, İsrail’in açlık krizini önlemesi, demokratik yapısını koruması ve uzun vadeli ekonomik beklentilerini güvence altına alması için kritik olduğu belirtildi.

BM uyarısı ve “insani şehir” tepkisi

Ekonomistlerin mektubunda, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı’nın son haftalarda yaptığı uyarılara da dikkat çekildi. Açıklamada, Gazze’deki 2,1 milyon nüfusun yaklaşık üçte birinin günlerce yiyeceksiz kaldığı, temel gıda fiyatlarının ise yalnızca üç ayda 10 kat arttığı belirtildi.

İsrail’in önerdiği “insani şehir” planının yüz binlerce Gazze sakininin sınırlı bir bölgeye toplanarak hareket özgürlüğünün ve temel insanlık onurunun ellerinden alınması anlamına geleceği kaydedildi. Mektupta şu ifadeler yer aldı:

“İsrail’in sivilleri, yaşanabilir koşullara sahip olma hakkı olan insanlar olarak değil, kontrol altına alınması gereken bir yük olarak görmesi vicdansızlıktır.”

Ekonomistler, Batılı liderlere de bu politikaların uygulanmasını sağlamak için aktif rol üstlenme çağrısı yaptı.