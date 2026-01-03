Venezuellalı Maria Corina Machado kimdir? Maria Corina Machado muhalif mi? Maria Corina Machado'yu kim kaçırdı? Maria Corina Machado Maduro'ya rakip mi?

Venezuela’da muhalefetin önde gelen isimlerinden, Nobel ödülü sahibi Maria Corina Machado, ülkede siyasi dengeleri sarsabilecek sert bir açıklama yayımladı. Nicolás Maduro’nun uluslararası adaletle karşı karşıya olduğunu belirten Machado, hem ülke içindeki hem de yurt dışındaki Venezuelalılara demokrasi ve özgürlük için harekete geçme çağrısında bulundu. Machado, ordunun Edmundo González Urrutia’yı başkomutan olarak tanıması gerektiğini de açıkça ifade etti.

Maria Corina Machado açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Venezuelalılar,

ÖZGÜRLÜK SAATİ geldi!

Nicolás Maduro, bugünden itibaren Venezuelalılara ve diğer birçok ulusun vatandaşlarına karşı işlediği korkunç suçlar nedeniyle uluslararası adaletle karşı karşıyadır.

Müzakere edilmiş bir çıkışı kabul etmeyi reddetmesi üzerine, Amerika Birleşik Devletleri hükümeti yasaları uygulama sözünü yerine getirmiştir.

Ülkemizde Halk Egemenliği ve Ulusal Egemenliğin hüküm sürme vakti geldi.

Düzeni sağlayacağız, siyasi mahkumları serbest bırakacağız, istisnai bir ülke inşa edeceğiz ve çocuklarımızı eve geri getireceğiz.

Yıllarca mücadele ettik, her şeyimizi verdik ve buna değdi. Olması gereken şey şu an gerçekleşiyor.

Bu, vatandaşların vaktidir. 28 Temmuz’da demokrasi için her şeyi riske atanların vakti.Edmundo González Urrutia’yı Venezuela’nın meşru Başkanı olarak seçen bizlerin vakti; kendisi derhal anayasal görevini üstlenmeli ve Ulusal Silahlı Kuvvetler’in tüm subay ve askerleri tarafından Başkomutan olarak tanınmalıdır.

Bugün yetkimizi savunmaya ve yönetimi devralmaya hazırız. Demokratik Geçiş somutlaşana kadar uyanık, aktif ve örgütlü kalalım. HEPİMİZE ihtiyaç duyan bir geçiş süreci bu.

Ülkemizin içinde olan Venezuelalılar; çok yakında resmi kanallarımız aracılığıyla size bildireceğimiz adımları atmaya hazır olun.

Yurt dışındaki Venezuelalılar; sizlerin harekete geçmesine, dünya hükümetlerini ve vatandaşlarını harekete geçirmenize ve şimdiden yeni Venezuela’nın inşa operasyonuna dahil olmanıza ihtiyacımız var.

Bu karar anlarında tüm gücümü, güvenimi ve sevgimi kabul edin.

Hepimiz tetikteyiz ve iletişimde kalmaya devam ediyoruz.

VENEZUELA ÖZGÜR OLACAK!

Tanrı’nın izniyle, sonuna kadar.