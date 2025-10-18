Nobelli fizikçi Chen-Ning Yang 103 yaşında öldü

Çin Bilimler Akademisi üyesi ve Nobel Ödüllü ünlü fizikçi Chen-Ning Yang, 103 yaşında Pekin’de hayatını kaybetti. Ölümü, Tsinghua Üniversitesi tarafından duyuruldu.

1922 yılında Çin’in doğusundaki Anhui eyaletinin Hefei kentinde doğan Yang, 1940’larda akademik çalışmalarını sürdürmek üzere Amerika Birleşik Devletleri’ne gitti ve burada çeşitli üniversitelerde öğretim görevlisi olarak çalıştı.

Yang-Mills alan teorisi

Yang, 1957 yılında Fizik Nobel Ödülü’nü kazandı. Robert Mills ile birlikte geliştirdiği Yang-Mills alan teorisi, 20. yüzyıl fiziğinin en önemli başarılarından biri olarak kabul ediliyor.

Çin’e döndükten sonraki 20 yılı aşkın süre boyunca Tsinghua Üniversitesi’nde ders veren Yang, ülkesinde bilim insanı yetiştirilmesine, akademik kadroların güçlendirilmesine ve uluslararası bilimsel iş birliğinin geliştirilmesine önemli katkılarda bulundu.