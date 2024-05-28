Norveç, Filistin devletini resmî olarak tanıdı

İspanya ve İrlanda'nın, Filistin Devleti'ni resmî olarak tanıma kararlarının bugün içinde yürürlüğe koyması beklenirken Norveç, Filistin Devleti'ni resmî olarak tanıdı.

Filistin'i devlet olarak tanıma kararı yürürlüğe giren Norveç, Filistin devletini resmen tanımış oldu.

Avrupa Birliği (AB) üyesi olamayan Norveç uzun yıllardır bağımsız Filistin devleti fikrini desteklediğini defalarca ifade etmişti.

Üç Avrupa ülkesinden ilk açıklama bir hafta önce Norveç'ten gelmişti. Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, iki devletli çözümün İsrail'in de çıkarına olduğunu belirterek tanıma kararının bunu mümkün kılabileceğini belirtmişti.

Başbakan Store, Filistin'i tanıma kararı aldıklarını duyurduğu basın toplantısında "Filistin halkının kendi kaderini tayin etme gibi temel ve bağımsız bir hakkı vardır. Hem İsrailliler hem de Filistinliler kendi devletlerinde barış içinde yaşama hakkına sahiptir. İki devletli bir çözüm olmadan Orta Doğu'da barış olmayacaktır. Filistin devleti olmadan da iki devletli bir çözüm olamaz. Başka bir deyişle, Filistin devleti Orta Doğu'da barışın sağlanması için bir ön koşuldur" demişti.