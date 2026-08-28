Norveç Kralı 5. Harald öldü, tahta geçecek isim belli oldu

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Norveç Kraliyetinden yapılan açıklamaya göre, bir süredir tedavi altında bulunan Kral 5. Harald, ciddi sağlık problemlerinin ardından 28 Ağustos 2026 sabahı yaşamını yitirdi. Harald, 1991 yılında çıktığı Norveç tahtında 35 yıl kaldı.

Kral 5. Harald neden hayatını kaybetti?

Norveç Kraliyetinden yapılan açıklamada, Kral 5. Harald’ın 17 Ağustos’ta Oslo’daki hastanede kanında bakteriyel enfeksiyon tespit edilmesinin ardından tedavi altına alındığı belirtildi.

89 yaşındaki Kral’ın sağlık durumunun son günlerde ciddi şekilde kötüleştiği ve 28 Ağustos sabahı hayatını kaybettiği bildirildi.

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Kral Harald’ın ölüm haberini derin bir üzüntüyle karşıladıklarını açıkladı. Kralın ölümünün ardından çok sayıda yetkili de taziye mesajı yayımladı.

Norveç’in yeni kralı kim olacak?

Kral 5. Harald’ın ölümünün ardından Norveç tahtına 53 yaşındaki oğlu Veliaht Prens Haakon’un geçmesi bekleniyor.

Veliaht Prenses Mette-Marit’in ise Norveç’in yeni kraliçesi olması bekleniyor. Haberde, Mette-Marit’in ABD’de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan Jeffrey Epstein ile bağlantısının ortaya çıktığı bilgisi de yer aldı.

Kral 5. Harald kaç yıl tahtta kaldı?

Kral 5. Olav’ın oğlu Harald, 21 Şubat 1937’de dünyaya geldi. Babasının 1991’de hayatını kaybetmesinin ardından kral unvanını alan 5. Harald, 35 yıl boyunca Norveç tahtında kaldı.

Norveç halkıyla kurduğu yakın ilişkilerle tanınan Harald, kraliyetin daha modern ve toplumla bütünleşmiş bir yapıya kavuşmasında önemli rol oynadı.

Olimpiyatlarda Norveç’i temsil etti

Kral Harald, kraliyet görevlerinin yanı sıra başarılı bir yelkenciydi. 1964, 1968 ve 1972 Olimpiyatları'nda Norveç’i temsil etti.

Özellikle son yıllarda çeşitli sağlık sorunları yaşayan Kral Harald, birçok kez hastanede tedavi gördü. 2024 yılında Malezya’daki tatili sırasında kaptığı enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldı ve aynı yıl kalp pili ameliyatı geçirdi.