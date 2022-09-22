Norveç, Rusya ile vize anlaşmasını askıya aldı

Göçmenlik Dairesi (UDI) tarafından yapılan açıklamada, "Norveç'in Rusya ile vize kolaylaştırma anlaşması 22 Eylül 2022 itibarıyla geçici olarak askıya alındı." ifadelerine yer verildi.

Ülkede daimi oturma iznine sahip olan Rusların ise ülkelerine geri gönderileceğine dair bir kararın olmadığı aktarıldı.



Anlaşma, Rusların, Norveç'e kolayca giriş yapmalarını ve 5 yıla kadar geçerli çok girişli vize başvurusunda bulunmalarını mümkün kılıyordu.

Rus vatandaşları artık daha katı kural ve düzenlemelere tabi olacak.

Vizeye başvuran Rusların 45 güne kadar bekleme süreleriyle karşı karşıya kalacağı kaydedilirken, vize ücreti için geçmişte ödenen 35 doların 80 dolara çıktığı belirtildi.

Baltık ülkeleri Estonya, Litvanya, Letonya ve Polonya, bu hafta başlarında Rusların turist vizesi almasını yasaklamıştı.