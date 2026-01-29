Norveç varlık fonu 2025'i yüzde 15 getiriyle kapattı

Norveç'in devlet varlık fonu, 2025 yılında güçlü bir performans sergileyerek yıllık bazda yüzde 15,1 getiri sağladı. Fonun toplam getirisinde en büyük katkıyı hisse senedi yatırımları oluşturdu.

Açıklanan verilere göre, fonun hisse senedi portföyü yıl genelinde yüzde 19,3 oranında getiri elde etti. Sabit getirili menkul kıymet yatırımlarında getiri yüzde 5,4 seviyesinde gerçekleşirken, borsaya kote olmayan gayrimenkul yatırımları yüzde 4,4 getiri sağladı. Aynı dönemde, borsaya kote olmayan yenilenebilir enerji altyapısı yatırımları ise yüzde 18,1'lik artışla dikkat çekti.

Fonun toplam değeri 1.5 trilyon arttı

Sektörel dağılımda teknoloji, finans ve temel materyaller hisselerinin fon performansına önemli katkı verdiği belirtildi. Güçlü yatırım getirileri sayesinde fonun toplam değeri 2025 yılı boyunca 1 trilyon 526 milyar Norveç kronu artış kaydetti.

Norveç Varlık Fonu'nun toplam piyasa değeri, 31 Aralık itibarıyla 21 trilyon 268 milyar Norveç kronuna ulaştı.