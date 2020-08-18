Norveç Varlık Fonu ilk yarıda 21 milyar dolar zarar etti

18 Ağustos 2020

Norveç'in 1.15 trilyon dolar büyüklüğündeki varlık fonu COVID-19 salgını nedeniyle borsaların ve emlak piyasasının gerilemesiyle 2020'nin ilk yarısında 21.27 milyar dolar zarar açıkladı.

Norveç Varlık Fonu Başkan Yardımcısı Trond Grande yaptığı açıklamada "Piyasalar ikinci çeyrekte iyileşmiş olsa bile hala gözle görülür decerece belirsizliğe tanıklık ediyoruz" dedi.

Borsadaki tüm hisselerin yüzde 1.5'ine sahip olan fon, dünya genelinde 9.200 şirkette hisse sahibi. Fon, aynı zamanda tahvillere ve emlak piyasasına da yatırım yapıyor.

Kaynak: Reuters