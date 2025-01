Norveç Varlık Fonu parayı teknolojiye yatırdı! İşte en çok tercih ettiği hisseler...

Dünyanın en büyük borsa fonlarından Norveç Varlık Fonu'nun 2024 yılı hisse seçimleri belli oldu.

Buna göre şirketin en çok yatırım yaptığı ilk 10 şirketten dokuzu teknoloji sektöründe faaliyet gösteriyor.

Apple Inc, Microsoft Corp ve Nvidia Corp'taki varlıklar bir yıl öncesine göre artırıldı.

Ayrıca Alphabet Inc, Amazon.com Inc., Meta Platforms Inc., Broadcom Inc. ve Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. şirketlerindeki pozisyonlar da 2023'ün sonundan itibaren artırdı.

İki şirkette 100 milyar dolarlık yatırım

Fon'un Apple'daki yüzde 1,22'lik hissesi geçen yılın sonunda yaklaşık 46,2 milyar dolar değerindeyken, Microsoft'taki hissesi yaklaşık 43,8 milyar dolar değerindeydi.

Yatırımlarının yüzde 72'si hisse senetlerinde

Dünya çapında 9 bin civarında şirkette hissesi bulunan fonun tüm yatırımlarının yüzde 72'si hisse senetlerine yapıldı. Fon, Exxon Mobil Corp. ve Chevron Corp.'taki pozisyonunu artırırken, Shell Plc ve TotalEnergies SE'deki varlıklarını azalttı.

Türkiye'de ne durumdalar?

Norveç Varlık Fonu'nun internet sitesindeki bilgiye göre fonun Türkiye'deki hisse senedi yatırımları 2024 itibariyle 1,5 milyar dolar seviyesinde.

Fonun en çok yatırım yaptığı hisse 115 milyon dolarla Koç Holding. Bunu 113 milyon dolarla Akbank, 111 milyon dolarla BİM, 83 milyon dolarla THY, 77,4 milyon dolarla da Turkcell takip ediyor.