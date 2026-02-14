Norveç ve Almanya'dan savunmada 'Hansa' hamlesi

Norveç ile Almanya, savunma alanındaki işbirliğini genişleten yeni bir anlaşmaya imza attı.

Anlaşma, 62. Münih Güvenlik Konferansı (MSC) kapsamında Norveç Savunma Bakanı Tore Onshuus Sandvik ile Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius'un katılımıyla Münih'te imzalandı.

Norveç basınında yer alan haberlere göre, "Hansa" adı verilen anlaşma; uzay tabanlı gözetim, deniz güvenliği, Kuzey Atlantik ve Kuzey Denizi'ndeki operasyonlar ile savunma sanayi alanlarında işbirliğini kapsıyor.

Norveç Savunma Bakanı Sandvik, NRK'ye yaptığı açıklamada, "Birçok savunma anlaşmamız var ancak şu anda çok daha kapsamlı ve geniş savunma anlaşmaları imzaladığımız bir dönemdeyiz. Bunu daha önce İngiltere ile yaptık, şimdi de Almanya ile yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Almanya, Norveç'in AB'deki en önemli ortağıdır"

Avrupa'nın savunma alanında daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini vurgulayan Sandvik, "Almanya, Norveç'in Avrupa'daki en önemli müttefiklerinden, Avrupa Birliği'ndeki (AB) en önemli ortağıdır. Şimdi bu yakın ve güçlü işbirliğini bir adım daha ileriye taşıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

İmza törenine Norveç Başbakanı Jonas Gahr Støre ile Almanya Başbakanı Friedrich Merz de katıldı.