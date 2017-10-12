Norveç zarar eden 2 madenini kapatıyor

12 Ekim 2017

Norveç hükümeti, zarar eden Spitsbergen'deki Svea ve Lunckefjell kömür madenlerini kapatmayı planlıyor. Kamuya ait Store Norske tarafından işletilen iki madenin yıllık 1,8 milyon ton kömür üretme kapasitesi var ama 2016'dan beri ekonomik nedenlerle üretim askıya alınmış durumda.

Sanayi ve Ticaret Bakanı Monica Maeland yaptığı açıklamada güçlü bir mali destek olmadan üretimin yeniden başlamasının mümkün olmadığını belirtti.