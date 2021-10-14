Norveç'te oklu saldırı: En az 5 kişi öldü

Norveç polisi, resmi Twitter sayfasından yaptığı açıklamada, elinde yay ve ok bulunan bir kişinin insanların üzerine gelişi güzel ok fırlattığını belirterek, saldırganın gözaltına alındığı kaydedildi.

Başkent Oslo'nun yaklaşık 70 km güneybatısındaki kasabanın polis şefi, saldırganın tutuklandığını ve saldırganın tek kişi olduğunu söyledi.

Polis şefi, memurlar ve saldırgan arasında çatışma olduğunu açıkladı ancak ayrıntı vermedi.

Saldırı kasabanın geniş bir bölgesinde meydana geldi ve birçok şuç mahali tespit edildi.

Saldırıda bir polis memurunun da aralarında bulunduğu iki kişi ağır yaralandı ve yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Başbakan vekili Erna Solberg, saldırı haberlerini "korkunç" olarak nitelendirdi ve saldırganın amacı hakkında yorum yapmak için henüz çok erken olduğunu söyledi. Solberg, “Pek çok insanın korktuğunu anlıyorum, ancak kontrolün artık poliste olduğunu vurgulamak önemli” dedi.