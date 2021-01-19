Norveç'ten COVID-19 aşısı sonrası ölümlere ilişkin yeni açıklama

Norveç, aşı uygulaması sonrasında hayatını kaybeden 80 yaş üstü 29 vatandaşın ölümü ile aşı uygulaması arasında bağlantıya dair kanıt olmadığını açıkladı.



Ülkede Pfizer aşısının uygulanması sonrasında 29 vatandaş vegat etmişti. Norveç Sağlık Bakanlığı yetkilileri ölümler ile aşı uygulaması arasında bağlantı olduğuna dair kanıt bulunmadığını duyurdu.



Norveç İlaç Ajansı Direktörü Steinar Madsen, "Covid19 birçok hasta için aşı uygulamasına göre çok daha tehlikeli, bu konuda şüphe yok. Alarm durumunda değiliz" açıklaması yaptı.