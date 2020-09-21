Norveç'ten karbon yakalama ve depolama projesine 1,83 milyar dolar

21 Eylül 2020

Norveç hükümeti Pazartesi günü yaptığı açıklamada, 2,72 milyar dolar maliyetli dünyanın ilk tam ölçekli karbon yakalama ve depolama projesi olabilecek projenin 1,83 milyar dolarını finanse edeceğini duyurdu.

Hükümet, Avrupalı petrol devleri Equinor, Shell ve Total arasında ortak bir proje olan karbon yakalama ve depolama projesi olan Northern Lights'ı finanse edecek.