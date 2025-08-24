Norveç'ten Ukrayna'ya 695 milyon dolarlık hava savunma desteği

Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya desteği sürerken, Norveç'ten yeni bir açıklama geldi. Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Ukrayna'ya yaklaşık 7 milyar Norveç kronu (695 milyon ABD doları) değerinde hava savunma sistemi sağlayacaklarını duyurdu.

Store, yaptığı açıklamada, "Almanya ile birlikte, artık Ukrayna’nın güçlü hava savunma sistemleri almasını sağlıyoruz. Almanya ve Norveç, Ukrayna’nın ülkesini savunma ve sivil halkı Rus hava saldırılarına karşı koruma mücadelesine destek olmak için çok yakın şekilde çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Söz konusu hava savunma sistemlerinin Almanya üzerinden Ukrayna'ya teslim edileceği bildirildi.