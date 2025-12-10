Nostradamus mu haklı çıktı, Baba Vanga mı? 2025 kehanetlerinde son durum...

16. yüzyılda yaşayan Fransız astrolog Nostradamus ile 20. yüzyılın ünlü Bulgar medyumu Baba Vanga, ölümlerinden sonra da kehanetleriyle anılmaya devam ediyor. Hiroşima ve Nagasaki’ye atılan atom bombaları, 11 Eylül saldırıları ve Covid-19 gibi olayları önceden bildikleri iddiaları, bu iki ismin kehanetlerine olan ilgiyi canlı tutuyor.

"Geçmişten gelen büyük bir salgın"

Nostradamus’un 2025 için İngiltere’de “acımasız savaşlar” ve “geçmişten gelen büyük bir salgın” öngörüsü bire bir gerçekleşmedi. İngiltere doğrudan büyük bir savaşa girmese de bıçaklı saldırılar, siber saldırılar ve “süper grip” endişesi gibi güvenlik ve sağlık riskleri ülkenin gündeminde yer aldı.

“Büyük güçlerin çatışması”

Kâhinin “büyük güçlerin çatışması” ve Batı’nın etkisinin azalacağına dair sözleri ise daha güçlü biçimde karşılık buldu. Ukrayna savaşı sürerken Rusya’dan Avrupa’ya yönelik sert mesajlar geldi; Çin’in ekonomik ve jeopolitik ağırlığı ise artmaya devam etti.

Rusya-Ukrayna savaşı ve kıyamet senaryoları

Nostradamus’un tıbbi atılımlar kehaneti, 2025’teki bazı gelişmelerle örtüştü. Tüberküloz aşısı çalışmaları, obeziteyle mücadelede kullanılan yeni nesil kilo verme ilaçları ve yapay zekânın kanser riskini öngörmede kullanılması, sağlık alanındaki ilerlemelere örnek gösterildi.

Dünyanın sonu hâlâ uzak görünüyor!

Uzun süreceği belirtilen savaşın 2025’te sona erebileceğine dair ima, Rusya-Ukrayna çatışmasıyla ilişkilendiriliyor. Ancak savaşın bitip bitmeyeceği henüz belirsiz. “Ateş topu” ve kıyamet yorumları ise şimdilik gerçekleşmedi; dünyanın sonu hâlâ uzak görünüyor.

Amazonlar’a atıf yapan kehanetler, Brezilya’da iklim değişikliğinin yol açtığı ormansızlaşma, kuraklık ve yasa dışı madencilikle kısmen örtüşse de büyük bir felaket yaşanmadı.

“Gökyüzünde yeni bir ışık”

Baba Vanga’nın 2025’te uzaylılarla temas iddiası, büyük bir spor etkinliğinde “gökyüzünde yeni bir ışık” görülmesine bağlanmıştı. Dünya Kupası kura çekimi ve Super Bowl gibi etkinliklerde böyle bir olay yaşanmadı.

Buna karşın 2025’te Filipinler ve Afganistan’da meydana gelen yıkıcı depremler, “dünyayı sarsan depremler” kehanetini destekler nitelikte yorumlandı. Avrupa’yı yıkıma sürükleyen savaş öngörüsü de Ukrayna savaşı ve Gazze çatışmasıyla ilişkilendirildi.