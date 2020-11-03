Novak: OPEC, doğalgaz sektörü ile işbirliğini kuvvetlendirmeli

03 Kasım 2020

Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak, Rusya ve OPEC yetkililerinin bir araya geldiği çevrimiçi toplantıda, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC)ve Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu'nun (GECF) arasındaki işbirliğinin geliştirilebileceğine işaret etti.

Rusya, doğalgaz OPEC'i olarak da bilinen GECF'in aktif bir üyesi olmakla birlikte petrol fiyatlarını artırma amaçlı uygulanan üretim kısıntılarını da OPEC ile birlikte destekliyor.

Novak ayrıca küresel ekonomi ve uluslararası petrol piyasasının, COVID-19 salgını karşısında alınan önlem niteliğindeki karantinalar dahil olmak üzere, çeşitli belirsizliklerle karşı karşıya olduğunu belirtti.

OPEC+ olarak anılan OPEC ve müttefikleri ile Rusya'nın 30 Kasım 1 Aralık tarihleri arasında gerçekleştireceği toplantıda petrol piyasalarında, COVID-19 salgını etkisiyle azalan talep sebepli fiyat düşüşlerinin önüne geçerek piyasada istikrar sağlamayı hedefleyecek.