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Novak: Petrol piyasası yeniden istikrarlı

Rusya Enerji Bakanı Novak, petrol piyasalarının yeniden istikrarlı olduğunu ifade etti.

Novak: Petrol piyasası yeniden istikrarlı
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Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak, küresel petrol piyasalarının yeniden dengelendiğini ve istikrarın sağlandığını söyledi.

G-20 enerji bakanları zirvesinde konuşan Novak, "Talep ilgili olası risklere karşı petrol piyasalarını yakından izlemeliyiz" dedi.

Küresel petrol talebinin yıllık yüzde 10'a kadar azalmasını beklediklerini belirten Novak, Belarus'un 4 ila 6 milyon ton petrolü Rus limanlarına yönlendirebileceğini ekledi.

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