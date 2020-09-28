Novak: Petrol piyasası yeniden istikrarlı
Rusya Enerji Bakanı Novak, petrol piyasalarının yeniden istikrarlı olduğunu ifade etti.
Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak, küresel petrol piyasalarının yeniden dengelendiğini ve istikrarın sağlandığını söyledi.
G-20 enerji bakanları zirvesinde konuşan Novak, "Talep ilgili olası risklere karşı petrol piyasalarını yakından izlemeliyiz" dedi.
Küresel petrol talebinin yıllık yüzde 10'a kadar azalmasını beklediklerini belirten Novak, Belarus'un 4 ila 6 milyon ton petrolü Rus limanlarına yönlendirebileceğini ekledi.