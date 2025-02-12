Novatek'ten batının yaptırımlarına karşı 2024'e güçlü kapanış

Rusya'nın önde gelen bağımsız doğal gaz üreticisi Novatek, 2024 yılına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, geçen yıl net karının yüzde 4,6 artarak 553 milyar rubleye (yaklaşık 5,7 milyar dolar) ulaştığını duyurdu.

Novatek tarafından yapılan açıklamada, 2023 yılına ait mali veriler paylaşıldı. Şirketin gelirleri, önceki yıla göre yüzde 12,7 artarak 1,5 trilyon rubleye çıkarken, faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) ise yüzde 13,2 oranında artarak 1 trilyon rubleye yükseldi.

Rus enerji pazarında önemli konumda

Novatek, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretimi ve ihracatı konusunda Rus enerji pazarında önemli bir konumda bulunuyor. Ancak şirket, Batılı ülkelerin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle zorluklarla karşılaşıyor.