NSATU resmen kuruldu: NATO, Ukrayna yardımlarını merkezi sistemde topladı

NATO, Ukrayna'ya yönelik askeri yardımları ve eğitim faaliyetlerini koordine edecek yeni bir mekanizmayı devreye aldı. “NATO Ukrayna Güvenlik Yardımı ve Eğitimi” (NATO Security Assistance and Training for Ukraine - NSATU) adını taşıyan yapı, Almanya'nın Wiesbaden kentindeki ABD üssünde faaliyet gösterecek.

Askeri destek ve eğitim için merkezi koordinasyon

NATO’dan yapılan açıklamada, NSATU’nun Ukrayna’ya askeri teçhizat tedarikini, transferini, onarımını ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne yönelik eğitimleri organize edeceği belirtildi. Ayrıca Ukrayna’nın NATO standartlarına uyum sağlaması için askeri kapasite geliştirme çalışmalarına da liderlik edecek.

NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Christopher Cavoli, konuyla ilgili olarak, “NSATU’nun müttefiklerimizin desteğini bir araya getirmesi, Ukrayna’nın daha güçlü bir savunma konumuna geçmesini sağlayacak. Bu adım, hem Ukrayna’yı hem de NATO’nun güvenliğini artıracak” ifadelerini kullandı.

ABD’den NATO’ya görev devrine hazırlık

NSATU’nun kurulması, Temmuz ayında Washington’da düzenlenen NATO Zirvesi’nde kararlaştırılmıştı. 700 personel kapasiteli merkez, ABD’nin Ukrayna’ya yönelik askeri yardım misyonunu NATO'ya devretme planının bir parçası olarak hayata geçirildi.

Bu adım, ABD’de Donald Trump’ın başkanlık döneminde olası politika değişikliklerine karşı bir önlem olarak değerlendiriliyor. NATO, Ukrayna’ya desteği kurumsal bir çerçeveye oturtarak uzun vadeli yardım sürecini garanti altına almayı hedefliyor.

NATO standartlarına uyum çabası

NSATU'nun görevleri arasında Ukrayna ordusunun müttefik ülkelerde eğitimi de bulunuyor. Bu süreç, Ukrayna’nın NATO standartlarına uyum sağlamasını hızlandırmayı amaçlıyor. Yardım mekanizması ayrıca Ukrayna'ya sağlanacak askeri ekipmanların teknik bakım ve onarım süreçlerini de kapsayacak.

NATO'nun bu yeni merkezi, Avrupa'nın güvenliğini güçlendirme ve müttefikler arasındaki iş birliğini daha etkin hale getirme hedefinin önemli bir parçası olarak konumlandırılıyor.