Nükleer güç Kiev'e geri mi dönecek? Kremlin'den sert yanıt: Batı nükleer doktrinimizi dikkate almalı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova’da yaptığı açıklamada, ABD’li New York Times gazetesinin "ABD ve bazı Batılı yetkililerin Ukrayna’ya nükleer silah vermeyi düşündüğü" yönündeki haberini değerlendirdi. Peskov, bu tür tekliflerin son derece sorumsuzca olduğunu ve aşırılık içerdiğini vurguladı.

Peskov, “Gerginliği artırmayı hedefleyen en kışkırtıcı politikaların bile aşırılık yönü vardır. Bu tür ifadeler, gerçekleri anlamakta başarısız olan ve sorumluluk taşımayan kişilerin ürünü. Ayrıca bu açıklamaların anonim olduğunu da unutmamak gerekir” ifadelerini kullandı.

Kremlin Sözcüsü, Batılı ülkelerin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in açıklamalarını dikkate alması ve Rusya’nın güncellenen nükleer doktrinini anlamaya çalışması gerektiğini belirtti.

New York Times gazetesi 21 Kasım tarihli haberinde, ABD ve bazı Avrupalı yetkililerin, Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından Ukrayna’nın teslim ettiği nükleer silahların yeniden Kiev’e verilmesi önerisini değerlendirdiğini yazmıştı. Ancak bu önerinin gerçekleştirilmesinin zor olduğu ve ciddi sonuçlar doğurabileceği kaydedilmişti.