Nükleer müzakereler devam edecek mi? İsrail-İran ateşkesinin arka planı belli oldu

ABD Başkanı Donald Trump’ın duyurduğu İsrail-İran ateşkesiyle ilgili yeni ayrıntılar basına yansıdı. Washington Post gazetesinin, ismini açıklamadığı ABD’li bir yetkili ve bir diplomata dayandırdığı haberde, ateşkes sürecinin perde arkası ele alındı.

İran'dan nükleer müzakerelere devam etme sözü

Habere göre, ateşkesin temel koşulları, Tahran ile yürütülen görüşmelere dayanılarak oluşturuldu. Yetkiliye göre, İranlı yetkililer, İsrail’in saldırıları durdurması karşılığında, ABD ile nükleer müzakerelere devam etme sözü verdi. Aynı yetkili, ateşkesin İran temsilcileriyle birlikte planlandığını ve saldırıların sona ermesi için ABD’nin ayrıca İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile de mutabakata vardığını ifade etti.

Katar'la koordineli şekilde yürütüldü

Konuyla ilgili bilgi sahibi bir diplomat ise, söz konusu ateşkesin yalnızca Trump ve ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile değil; Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Başbakan Şeyh Muhammed bin Abdulrahman Al Sani ile de koordineli şekilde yürütüldüğünü ileri sürdü.

Trump, gece saatlerinde yaptığı açıklamada, İsrail ve İran’ın ateşkes konusunda uzlaştığını duyurmuş; kısa süre sonra İsrail tarafından da ateşkesin kabul edildiği açıklanmıştı.