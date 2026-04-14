Nükleer pazarlıkta kriz: ABD, İran'ın 5 yıllık teklifini reddetti

ABD ile İran arasında Pakistan'daki müzakerelerde nükleer faaliyetler konusunda anlaşma sağlanamadığı ve taraflar arasındaki görüş ayrılıklarının sürdüğü öne sürüldü. Sürecin odağında uranyum zenginleştirme faaliyetlerine yönelik talepler yer aldı.

The New York Times'ın iki İranlı ve bir ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberine göre, JD Vance başkanlığındaki ABD heyeti, İran'dan uranyum zenginleştirme faaliyetlerini 20 yıl süreyle durdurmasını ve zenginleştirilmiş uranyumun ülke dışına çıkarılmasını talep etti.

İran'dan 5 yıllık teklif

Haberde, İran'ın bu talebe karşılık olarak zenginleştirme faaliyetlerini 5 yıl süreyle geçici olarak askıya alma önerisini sunduğu, ancak Donald Trump yönetiminin bu teklifi kabul etmediği iddia edildi. Tahran'ın ayrıca mevcut uranyum stoklarının ülke dışına çıkarılmasını reddettiği, bunun yerine "zenginleştirme oranlarını düşürmeyi" teklif ettiği aktarıldı.

Tarafların ikinci tur müzakereleri değerlendirdiği ancak detayların henüz netleşmediği belirtildi. Görüşmelerin yeniden başlayıp başlamayacağına ilişkin belirsizlik sürüyor.

İslamabad görüşmeleri sonuçsuz kaldı

ABD ve İran heyetleri, İslamabad'da bir araya gelmiş ancak görüşmeler "bir anlaşmaya varılamadan" sona ermişti. Vance, "21 saattir bu konuyla uğraşıyoruz ve İranlılarla bir dizi önemli görüşme yaptık. Bu, iyi haber. Kötü haber ise bir anlaşmaya varamamış olmamız. Bence bu, ABD için olduğundan çok İran için kötü bir haber. Dolayısıyla bir anlaşmaya varamadan ABD'ye geri dönüyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

İran basınında ise anlaşma sağlanamamasının nedeni olarak ABD'nin 'aşırı' talepleri gösterildi.