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Nükleer saha patlayıcılarla imha edildi

Kuzey Kore, nükleer deneme sahasını patlayıcılarla imha ettiğini duyurdu.

Nükleer saha patlayıcılarla imha edildi
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Kuzey Kore nükleer deneme sahasını patlayıcılarla imha etmeye başladı. Punggye-ri nükleer deneme sahasındaki tünellerin patlayıcılarla imhası, yabancı basın mensupları tarafından izlendi.

Kuzey Kore, liderleri Kim Jong-un ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılması planlanan zirveden önce nükleer deneme sahasını boşaltacağını duyurmuştu. 

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 23-25 Mayıs'ta ülkenin kuzeydoğusundaki nükleer deneme sahasında tünellerin patlatılacağı, gözetim ve araştırma tesislerinin boşaltılacağı, muhafız birliklerinin bölgeden çıkarılacağı belirtilmişti.

Kaynak: AA

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