Nükleer santral arızası nedeniyle Rusya'da elektrik arzı kısıtlandı
Rusya'nın güneyindeki Rostov Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) yaşanan arıza nedeniyle elektrik arzının kısıtlandığı bildirildi. Rusya Enerji Bakanlığı'ndan konu ile ilgili yapılan açıklamada, elektrik talebindeki yoğun artıştan kaynaklanan arızanın, Rostov NGS’deki elektrik üretim ekipmanında çıktığı belirtildi.
AA
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Arıza nedeniyle bölgeye yönelik elektrik arzında kısıtlama yapıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, uzmanların santraldeki arızanın onarımı için gerekli çalışmaları yürüttüğü kaydedildi.
Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom’dan yapılan açıklamada da Rostov NGS’deki türbin jeneratöründe arızanın çıktığı ve bölgedeki radyasyon seviyesinin normal düzeyde olduğu belirtildi.